صرف قيمة بوالص التأمين التكافلى لأسر 3 من العمالة غير المنتظمة

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وأصدرت على الفور شركة مصر للتأمين، شيكًا بإجمالى 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى، الأول لصالح والدة المتوفى فتحية مصطفى حسن حسين، ربة منزل، بمبلغ 16666 جنيهًا، والثانى لصالح زوجة المتوفى كوكب إبراهيم عبدالنبى محمد، بمبلغ 12500 جنيهًا، والآخر لابنته هند بمبلغ 50 ألف جنيه، وإبنه العبد بمبلغ 20834 جنيها.
كما تم إصدار شيكًا من الشركة لصالح العامل المصاب عمرو نبيل محمود عيد بمبلغ 34850 جنيها، وآخر للعامل محمد حسن محمد نعمان بمبلغ بإجمالى 1204 جنيهات، والذى أصيب أثناء تأدية عمله .
وقال وزير القوى العاملة، إن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هى حماية هؤلاء من المخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم يوميًا، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم فى حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة.
كما وجه الوزير، مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدة أسر هؤلاء العمال بالحصول على حقوقهم بالتعاون مع مديريات الشؤون الاجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر.
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