مدبولى يستعرض المقترح والتصميمات المتعلقة بأحد مشروعات العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا لاستعراض المقترح والتصميمات المتعلقة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستثمر السياحى ناصر عبداللطيف، والمستثمر السياحى نادر هشام، وممثلين عن الشركة المُعدة للتصميمات.





وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول التصميمات المقترحة للمشروع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 4.5 مليون م2، وتمت الإشارة إلى أن هذه التصميمات راعت الاستفادة من مختلف الخصائص والمميزات التى تتميز بها هذه المدينة، وجعلها مدينة ذات طابع سياحى متميز، وجاذبة للمزيد من الاستثمارات السياحية.

وتمت الإشارة إلى أن التصميمات المقترحة للمشروع تستهدف إقامة مجتمع متكامل من الخدمات السياحية والفندقية والسكنية والتجارية والترفيهية، والاستفادة من جميع المعطيات الموجودة بالمنطقة المستهدفة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية، تجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمى.

وتتضمن التصميمات المقترحة إقامة مبان أيقونية، وأخرى ذات طابع معمارى مميز، تسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية الواردة، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بالحدائق والأنشطة التجارية والترفيهية من فنادق ومتنزهات ومطاعم ومولات، وإقامة ممرات مخصصة للمشاة والدراجات.

وفى ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة المشروع بصورة متكاملة، بما يسهم فى تحقيق المخططات التنموية للمدينة.