السكة الحديد تعلن تعديل تركيب بعض القطارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، وذلك فى إطار التحديث المستمر بجميع قطاعات الهيئة، خصوصًا قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب.





ومن المقرر تعديل تركيب قطار 168 إكسبريس الواسطى / المنيا، بعدد 8 عربات "تحيا مصر" وبجدوله الحالى، اعتبارا من يوم 8-11-2021 وتعديل تركيب قطار 169 إكسبريس المنيا / الواسطى، بعدد 8 عربات "تحيا مصر" وبجدوله الحالى، اعتبارا من يوم 9-11-2021. وتسعى الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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