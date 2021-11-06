وزير القوى العاملة : صرف قيمة بوالص التأمين التكافلى لأسر 3 عمالة...

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، وذلك لأسرة حجازي العبد حجازي إبراهيم غالي العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات القطاع الخاص ، والعامل محمد حسن محمد نعمان ، والعامل عمرو نبيل محمود عيد واللذان تعرضان لحادث إصابة أثناء عملهم ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكاً بإجمالي 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى ، الأول لصالح والدة المتوفي فتحيه مصطفى حسن حسين ، ربة منزل ، بمبلغ 16666 جنيها ، والثاني لصالح زوجة المتوفى كوكب إبراهيم عبد النبي محمد بمبلغ 12500 جنيها ، والآخر لإبنته هند بمبلغ 50 ألف جنيه ، وإبنه العبد بمبلغ 20834 جنيها .

كما تم إصدار شيكاً من الشركة لصالح العامل المصاب عمرو نبيل محمود عيد بمبلغ 34850 جنيها ، وآخر للعامل محمد حسن محمد نعمان بمبلغ بإجمالي 1204 جنيهات والذى أصيب أثناء تأدية عمله .

وقال وزير القوى العاملة ، إن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً ، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب تحت مظلة الحماية التأمينية للدولة .

كما وجه الوزير مديريات القوى العاملة محل إقامة العمال ، بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدة أسر هؤلاء العمال بالحصول على حقوقهم بالتعاون مع مديريات الشئون الإجتماعية والصحة لتحقيق أقصى رعاية ممكنة لهؤلاء الأسر .