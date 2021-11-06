وزير الطيران المدنى يتسلم شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية : 2015 /...

فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالخدمات المقدمة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للركاب القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية .

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني،صباح اليوم بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولى لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالاضافة إلي متابعة الإستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوى الجديد رافق سيادته خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء مراد محمد مدير المطار.

وشملت الجولة قيام وزير الطيران بتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، واطمأن سيادته على الإجراءات الإحترازية المطبقة بصالات السفر والوصول، وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وخلال الجولة، استمع وزير الطيران الي أراء بعض الركاب في الخدمات المقدمة، كما أشاد سيادته بالإجراءات الأمنية في المطار، وكذا التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وتعقيم حقائب الركاب، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والعمل علي إرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب فضلاً عن الإلتزام التام بكافة إجراءات السلامة المتبعة، وأكد سيادته علي أهمية مطار الغردقة الدولي لكونه من أهم مطارات الجذب السياحى حيث تعد مدينة الغردقة من المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الزيارة تسلم وزير الطيران شهادة الايزو لنظام الإدارة البيئية أيزو 2015 / 14001 من شركة SGS المانحه بعد اجتياز المطار جميع الاختبارات والملاحظات الفنية ويعد مطار الغردقة الدولي من أوائل المطارات التي حصلت علي هذه الشهاده .