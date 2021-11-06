خفاجي: الدستور المصري يتفوق عن الأمريكي في العفو عن العقوبة

قال الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدستور المصري يتفوق عن الأمريكي في العفو عن العقوبة أو تخفيضها، وكذلك تخفيف العقوبة بعد أخذ مجلس الوزراء.

وأضاف خلال الجلسة أولى فاعليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، السبت ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة نخبة من الإعلاميين، إن منصب رئيس الجمهورية من أهم المناصب على الإطلاق وكلما منحت الدستور سلطات واسعة أدت إلى قوة الدولة والعكس صحيح، فرئيس الدولة يمارس سلطاته بصفته وليس بشخصه.

وأوضح خلال انطلاق صالون الأوقاف الثقافي أن رئيس الجمهورية من مهامه الحفاظ على مصالح الشعب وحدة الأرض، فالدستور منح الرئيس سلطات إدارية وتنفيذية.

وأضاف: "للرئيس أن يجري تعديل وزاري بموافقة رئيس الحكومة وثلت أعضاء البرلمان، وفي حالة عدم وجود مجلس النواب تتحرر إرادة الرئيس ويختار بنفسه، ومن يحق الرئيس أن يفوض رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ومشاركة الحكومة في وضع الخطط العامة.

وتابع: "الجماعات الإرهابية رفعت قضية في عام ٢٠٠٢ للمطالبة بطرد القنصل الإسرائيلي من القنصلية بالإسكندرية، وتم البت في تلك القضية بأن ذلك القرار من اختصاص رئيس الجمهورية لأن الرئيس بحكم منصبة يتوفر له أسرار قد لا تتوفر للقضاء".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة لديها مجموعة قادرة على بناء رأي عام منضبط حيث كان الرأي العام مشتت بين الجمعيات والجماعات والأفراد، وننسق مع جميع المؤسسات في الدولة لأن الوعي هي المعركة الأساسية في الفترة المقبلة.