/660000/نشرة-أخبار-الفن-مصرع-المطربة-البرازيلية-ماريليا-مندونسا-تدهور-الحالة-الصحية-لسهير-البابلي-وهذه-تفاصيل-إنهاء-الخلاف-بين-حلا-شيحة-ووالدها

شهدت الساحة الفنية ،اليوم السبت، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا في حادث تحطم طائرة

لقيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا مصرعها، مساء أمس الجمعة الموافق 5 نوفمبر، ومنتج أعمالها ومساعدها إثؤ تحطّم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في ولاية ميناس غيرايس.

وتوفيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بالإضافة إلى المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، علاوة على قائد الطائرة ومساعده أيضًا، لترحل «ماريليا» عن عمر يناهز 26 عامًا، إذ ولدت في 5 نوفمبر 2021.

دخول سهير البابلي في غيبوبة بعد تدهور حالتها الصحية

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي وشهدت تراجعًا واضح، حيث أنها دخلت في غيبوبة ولا تزال في العناية المركزة.

هذا وتصدرت الفنانة القديرة سهير البابلي مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير بعد أن أعلنت ابنتها في تصريحات صحفية عن تدهور حالتها الصحية، في إشارة منها أنها تتراجع.

بصورة معه بالحجاب.. حلا شيحة تنهي خلافها مع والدها

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بالحجاب كاملًا برفقة والدها، رغم الخلاف الكبير الذي نشب بينهما بسبب هذا الأمر.

أنهت شيحة خلافها مع والدها، حيث نشرت صورة برفقته هي وشقيقاتها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالها وهي ممسكة بوالدها مرتدية الحجاب، حيث يحتفلن بعيد ميلاده.

بسبب مشاركتها فيديو أثناء شد ترهلات المؤخرة.. نادين نجيم تثير غضب الجمهور

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم سخط متابعيها بعدما شاركتهم مقطع فيديو أثناء خضوعها لجلسة شد ترهلات المؤخرة بإحدى العيادات.

نشرت نادين الفيديو عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تخضع للجلسة وتتعرض للتكهرب من الجهاز المخصص لشد الترهلات وتروي مدى صعوبته.

أسعار تذاكر مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

كشف موقع تذكرتك المخصص لحجز التذاكر أونلاين، عن الأسعار الرسمية لتذاكر حفل مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بطولة الفنان محمد سعد، المقرر عرضها قريبًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وطُرحت تذاكر مسرحية «اللمبي في الجاهلية» ، في 5 فئات، على النحو التالي: «450 ريال، 350 ريال، 200 ريال، 550 ريال، 1,200 ريال».