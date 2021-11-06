/660002/وفاة-الفنان-أحمد-عبد-الحي-أثناء-خضوعه-لعملية-جراحية

دوت الخليج يرصد وفاة الفنان أحمد عبد الحي أثناء خضوعه لعملية جراحية.

منير مكرم يعلن وفاة أحمد عبد الحي

أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد عبد الحي ، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيه: "الدوام لله.. الفنان أحمد عبد الحي"، ولم يعلن منير مكرم أي تفاصيل عن الجنازة وموعد تشييع الجثمان.

أزمة أحمد عبد الحي الصحية

كان الفنان أحمد عبد الحي ، تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وتم تحديد موعد صباح اليوم لإجراء عملية جراحية في مستشفى معهد ناصر، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال العملية الجراحية.

جدير بالذكر، أن أحمد عبد الحي بدأ مسيرته الفنية فى نهاية التسعينيات وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتلفزيون.

شارك أحمد عبد الحي في العديد من الأعمال الشهيرة مثل "عايزة أتجوز" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"حالة حب" وكلاشينكوف" و"القطة العامية" وغيرها.

آخر أعمال أحمد عبد الحي الدرامية

وكان آخر عمل شارك فيه أحمد عبد الحي هو مسلسل «وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، والتي تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء قرورا الخروج في رحلة إلى الصحراء، لكنهم يبتعدون عن الفوج الخاص بهم ويدخلون إلى وادي الجن فتحدث لهم أشياء غريبة، ويحاولون الفرار منها دون خسائر، مع استخدام المؤثرات البصرية التي قدمها المسلسل متقنة، وهو ما أثار إعجاب المشاهدين.

«وادي الجن» يتكون من 7 حلقات فقط، للمخرج حسام الجوهري، وعرضت الحلقة الأولى يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني.