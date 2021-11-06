/660003/مرتضى-منصور-يوجه-رسالة-لجماهير-الزمالك-صور

تلقي نادي الزمالك خسارة أمس الجمعة أمام غريمة التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 5/3، ضمن مناقسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق رسال لجماهير الفارس الأبيض عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” الي جماهير الزمالك العظيمة.

الي أعضاء وعضوات الجمعية العمومية المحترمين .

كان المفترض ان اتوجه اليوم الي بيتي الثاني نادي الزمالك العريق ومعي مجلس الادارة لتنفيذ حكم القضاء العادل الذي ابرأ ساحتنا لنكمل مدة المجلس ومسيرة العطاء رياضيا واجتماعيا وانشائيا حتي ندعو الجمعية العمومية للانعقاد واجراء انتخابات مجلس الادارة في الموعد القانوني .

ولكن للأسف لم يحدث بسبب ان السيد وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار تنفيذ الحكم حتي الآن .

ونحن لانتكالب علي كراسي ودليل ذلك أنني لم اتوجه الي النادي بمجرد صدور الحكم الذي انصفنا يوم 24 اكتوبر بل ارجأت التنفيذ الي مابعد الثلاث مباريات التي كان من المفروض ان يخوضهم الفريق الاول دعما لاستقرار الفريق .

والله العظيم وحشتني جدران النادي ووحشني الاعضاء وخاصة الاطفال .

لكن انا رجل قانون احترم نفسي واحترم القانون وكما سلمت النادي بهدوء رغم ان القرار الصادر الصادم بايقاف مجلس الادارة يوم 29 نوفمبر الماضي كان قرارا ظالما .

فساصبر حتي استلم النادي ايضا بهدوء وبدون اي مشاكل وبالطريقة القانونية تنفيذا لحكم القضاء الذي لايوقفه اشكالات في التنفيذ او اي طعون حرصا مني علي استقرار هذا الصرح العظيم .

واخيرا كلنا يملأ قلوبنا الحزن علي نتيجة مباراة فريقنا الاول مع النادي الاهلي ولكن اياك ان يجرنا الحزن الي هدم هذا الفريق الذي طالما اسعد الملايين بانتصاراته اصطفوا خلف فريقكم ولا تحبطوه والقادم افضل بإذن الله .

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى