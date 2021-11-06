جدة - نرمين السيد - وتم البدء فى إزالة المنشآت الخرسانية من أسوار وغرف مخالفة كانت تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم. يأتى ذلك فى إطار المجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة، فى تطوير المحاور والطرق وانطلاقا من تنفيذ أعمال تطوير لشارع البحر الأعظم والنيل السياحى بحى جنوب الجيزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. إزالة منشآت خرسانية كانت تحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.