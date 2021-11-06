/659991/إنشاء-وتطوير-13-وحدة-صحية-و4-إسعاف-بدار-السلام-جنوب-سوهاج-صور

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه جاري العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد 9 وحدات صحية بمركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إنشاء وتطوير 13 وحدة صحية و4 إسعاف بدار السلام جنوب سوهاج

ياتي هذا بالإضافة للوحدات الصحية بدار السلام يذكر أن الوحدات الخاضعة للتطوير هي " الوحدة الصحية بعرب القوصة بقرية البلابيش قبلي، والوحدة الصحية بقرية أولاد خلف، بنسبة تنفيذ 95% للوحدتين، وكذلك الوحدات الصحية " بنجع أحمد علي، ونجع العرب والبنداري، ونجوع مازن، والمشايخ، وعزبة رضوان، وصديق المنشاوي، وهاشم عسيري " بنسبة تنفيذ تصل إلى 55 %.

إنشاء وتطوير 13 وحدة صحية و4 إسعاف بدار السلام جنوب سوهاج «صور»

وكذلك إنشاء4 وحدات اسعاف وأضاف محافظ سوهاج انه تم بالفعل بدء أعمال إنشاء عدد 4 وحدات صحية جديدة بمركز دار السلام بنظام التأمين الصحي الشامل في قرى" البلابيش بحري، واولاد الشيخ، ونجوع مازن، والعقارية"، لافتا إلى أنه تم البدء أيضا في إنشاء 4 وحدات إسعاف جديدة بقرى البلابيش قبلي ـ والسلام، وأولاد سالم، وأولاد يحيي بحري بالعزبة.

نائب محافظ سوهاج ينافس 500 شاب وفتاة بماراثون الشباب والرياضة للجري

على جانب أخر، أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شارة البدء عبر الفيديو كونفرنس في العاشرة صباحا، وكان خط سير الماراثون بداية من ميدان صينية اخميم شرقا، وحتى ستاد سوهاج الرياضي.

وقد عبر نائب المحافظ عن سعادة بالمشاركة في الماراثون بعد توزيع الجوائز على الفائزين، داعيا الشباب للمشاركة في الرياضة والاستمرارية فيها بشكل دائم غير منقطع، لما لها من فوائد وايجابيات ومردود جيد على الصحة عامة، وكان ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

على جانب أخر

تنظم مديرية الصحة بسوهاج قافله طبيه علاجية مجانية، تستمر لمدة يومان، بداية من اليوم السبت وغدا الأحد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بقرية " الوقدة " التابعة لمركز المراغة. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قوافل حياة كريمة بسوهاج

جدير بالذكر ان تلك القوافل الى تخرج لخدمة المواطنين تشمل على العديد من التخصصات ومنها الجلدية، والرمد، والنساء والتوليد، والعظام، والباطنة، الجراحة، والاطفال، وتنظيم الاسرة، والتحاليل الطبية، والاسنان وغيرهم.

وأكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن تلك القوافل مجانية تماما، وتأتي في إطار خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن البسيط.

حياة كريمة.. قافلة طبية بقرية «الوقدة» بالمراغة شمال سوهاج

وأضافت حامد أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوي، بالإضافة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن تلك القوافل تقوم بتقديم توعية صحية و تثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم.