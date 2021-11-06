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/660010/الدكتور-عبد-العاطى--جارى-تنفيذ-١٠٢منشأ-للحماية-بمحافظة-جنوب-سيناء-بتكلفة-تصل-إلى-٨٧٠-مليون-جنيه

04:36 م - السبت 6 نوفمبر 2021

دوت الخليج

الدكتور عبد العاطى : جارى تنفيذ ١٠٢منشأ للحماية بمحافظة جنوب سيناء

قام الدكتورمحمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم، بإفتتاح عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء .. حيث قام سيادته بإفتتاح عدد (٨) أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و (٣) سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه ، كما تم إفتتاح عدد (٦٥) من أعمال حماية طابا من أخطار السيول وهى عبارة عن (٤) بحيرات صناعية و (١١) قناة و (٤٤) حاجز توجيه و (٢) حوض تهدئة و (٤) حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أنه تم خلال السنوات الماضية ويجرى حالياً تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى محافظة جنوب سيناء ، حيث تبلغ أعداد أعمال الحماية المنفذة (٣٦٥) منشأ بتكلفة تصل الى (٦٦٠) مليون جنيه ، وجارى العمل في تنفيذ (١٠٢) منشأ بتكلفة تصل الى (٨٧٠) مليون جنيه.

إنشاء بحيرة صناعية وحاجز

هذا ويتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد (٧) احواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء عدد (١٠) خزانات ارضية بوسط سيناء على مرحلتين ، وعملية حماية وادى غرندل وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الاسفل من وادى بعبع، وعملية تنفيذ معبر ايرلندى على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع ، بالإضافة لعدد من الأعمال الجارية بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى عملية انشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي ، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير عدد (١٠) خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافى.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لحدوث طفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث كان عدد أعمال الحماية قبل عام ٢٠١٦ (٣٧٢) منشأ تم تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالى (٦١٣) مليون جنيه ، وفى المقابل تم وجارى تنفيذ (١٠٥٤) منشأ منذ عام ٢٠١٦ حتى تاريخه بتكلفة تصل الى حوالى ٤.٣٠ مليار جنيه ، وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

الجدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية ، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة ، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل الى ١٠٠ كيلومتر فى الساعة ، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.