عمر كمال يعلن موعد حفله بالسعودية

يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال لإحياء حفل غنائي بالسعودية ضمن موسم الرياض يوم الخميس والجمعة المقبلين.

دوت الخليج يرصد موعد حفل المطرب عمر كمال بالسعودية.

عمر كمال يروج لحفله بالسعودية

نشر كمال بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "أهلي وحبايبي في السعودية.. استنوني في موسم الرياض الخميس والجمعة".

كما يستعد كلا من مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم جديد بعنوان «أخطر اتنين في مصر» من إنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل.

عمر كمال يتعاون مع حسن شاكوش في عمل غنائي جديد

وكشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة لللجمهور.

وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي.

من ناحية أخرى شارك مطرب المهرجات الشعبية عمر كمال جمهوره بأحد مواقفة الإنسانية ظهر بها وهو يطعم إحدى قطط الشوارع مشيرا إلى أنها قد تعد سبب في دخوله الجنة.

نشر كمال صورته وهو يطعم قطة بالشارع عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “جائز تكون سبب في دخولي الجنة”.

الجمهور يهاجم عمر كمال بعد نشر الصورة

وفور نشر الصورة بدقائق، بدأت التعليقات الهجومية من الجمهور موضحين أن الخير لا يجب الإفصاح عنه، اذ جاءت على النحو الأتي: “ياعم بقى الي بيعمل حسنه بيخليها لنفسه انت بتبين للناس انك جامد و قلبك رهيف وفعلاً ممكن القطه تدخلك الجنه بس الاماكن الي بتغني فيها و الخمور الي حواليك ممكن بردو تدخل النار”، “طب ماتعملها ولا هو لازم نشوف انك بتعمل خير”، “خدني كدا صوره وانا بأكل القطه”، “طب م تعمل خير من غير ماتتباهي بيه”.