جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد حسين المحرصاوى، أهمية المؤتمر الدولى الأزهر والتحديات المعاصرة فى ضوء أحاديث الأمام الطيب وتصريحاته، والذى يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، خصوصًا فى تلك الأوقات والتحديات التى يشهدها العالم أجمع.





وشدد المحرصاوى فى تصريحاته، اليوم السبت، على هامش افتتاحه للمؤتمر الذى تنظمه كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالاسكندرية، أن الأزهر الشريف حريص على نشر سماحة الإسلام التى تؤكد ضرورة نبذ العنف والتطرف وقبول الآخر والاندماج والمواطنة. وأشار إلى أن الأزهر الشريف يمثل الوسطية فى ظل التحديات التى يشهدها العالم فى الفترة الحالية، وأضاف أن مؤتمر اليوم يعنى بدور الإمام الطيب شيخ الأزهر وتصريحاته ودوره فى مواجهة التحديات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحرصاوى : الأزهر الشريف يمثل الوسطية فى ظل التحديات التى يشهدها العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.