محافظة أسوان :تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بإدفو

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان اشرف عطية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، نفذت حملة إزالة تعديات بقرية حاجز إدفو، حيث استهدفت تنفيذ 40 قرار إزالة بمساحة 17 ألفا و 588 م2، وذلك وسط مشاركة من قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.





وأكد المحافظ استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه سواء كانت زراعية أو مبان أو على مجار مائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم. ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع المتابعة المستمرة لإزالة أى تعد فى المهد، والعمل على إيقاف البناء المخالف بشكل فورى، للحفاظ على أراضى الدولة وتأكيد هيبتها وردع المخالفين.

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