تعرف على مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الجديد.. الهواري رئيسًا للمرة الثانية بالتزكية

/660016/تعرف-على-مجلس-إدارة-نادي-الشيخ-زايد-الجديد-الهواري-رئيسا-للمرة-الثانية-بالتزكية

حيث أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الشيخ زايد الرياضي، فوز فكري الهواري، بمنصب رئيس مجلس الإدارة للمرة الثانية بالتزكية، فيما فاز الكاتب الصحفي هشام سلطان، بمنصب أمين الصندوق بالتزكية أيضا، كما فاز المحاسب أحمد عبد الباقي بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية أيضا.

وفي عضوية مجلس الإدارة، فاز محمد عسكر بعضوية مجلس الإدارة بعدد ٥٢١ صوتا، كما فاز محمد طلعت بعضوية مجلس الإدارة بعدد ٥٢١ صوتا، وفازت أيضا الدكتورة سحر حمدي، بعضوية مجلس الإدارة بعدد ٥٦٦ صوتا، وفاز المحاسب إيهاب اسماعيل بمنصب العضوية أيضا بعدد ٦٣٩ صوتا، كما فاز المحاسب شريف عبد الرحمن بمنصب العضوية بعدد ٦٣٧ صوتا، كما حصل المرشح الفردي أيمن عبد العزيز على ٣٨٤ صوتا.

الهواري رئيسًا للمرة الثانية بالتزكية

وانطلقت انتخابات مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، صباح الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة لفترة جديدة لمدة ٤ سنوات قادمة تحت إشراف قضائي وسط إجراءات احترازية ووقائية.

يذكر أن، عدد الأعضاء بنادي الشيخ زايد يبلغ ٢٤٢١؛ ومن له حق التصويت ٣٢٨٣، واكتمل النصاب القانوني بعدد ٦٥٧ صوتا، وحضر الجمعية ٩٠٩ عضوا .