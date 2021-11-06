/660012/السيتي-يحسم-ديربي-مانشستر-بثنائية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي

تلقي فريق مانشستر يونايتد خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل مانشستر يونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، بايلي

خط الوسط: بيساكا، ماكتومناي، فريد، شاو

خط الهجوم: فيرنانديز، رونالدو، جرينوود.

وجاء تشكيل السيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو

خط الوسط: دي بروين، جوندجان، رودريجو

خط الهجوم: فودين، خيسوس، سيلفا.

تواجه الفريقين من قبل في 48 مباراة بالدوري الانجليزي، نجح من خلالهم مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في 24 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق مانشستر سيتي 15 مباراة وخيم التعادل بينهم على 9 مباريات.

سجل مانشستر يونايتد في شباك مانشستر سيتي 70 هدف خلال الـ 48 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل مانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد 61 هدف.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا:

وأنتهت المباراة التي لعبت بين أتالانتا ومانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة 2/2، في لقاء شهد تألق النجم الكبير كريستيانو رونالدو وأحرز هدفين حافظ بهما على أمال فريقه في التأهل للدور القادم.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أعلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات، بجانب تسجيله هدفين في الشهر الجديد أمس.

والجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة، والتعادل بالجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات