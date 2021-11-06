السيسى يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى على مستوى الجمهورية، لاسيما طريق الصعيد الحر بإجمالى طول حوالى 160 كم، حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة، والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور والكبارى لضمان استدامة جودتها، إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، فضلا عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة، بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الإسعاف والنجدة وغيرها، بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادى الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضى على جوانب الطرق والمحاور.

كما تم استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضى والمساحات الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية، فضلا عن سير العمل بمشروع أبراج بورسعيد، وكذا الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام التطوير العقارى.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة مدينة الجلالة والامتداد المستقبلى لمناطق الاستثمار فى المنطقة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومنشآت، لاسيما منطقة المشتل المركزى للأشجار والأزهار على مساحة 1000 فدان لإمداد العاصمة الإدارية بكافة الزراعات المتنوعة المطلوبة للتنسيق الحضارى والجمالى لإحيائها ومناطقها المختلفة، وعلى نحو يتسق مع المعايير البيئية الحديثة.