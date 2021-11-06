بدء المرحلة الثالثة للموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

وقال المحافظ فى تصريح، اليوم السبت، إننا مستمرون بكل حزم فى رصد وإزالة حالات التعدى لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد أراضى الدولة حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.
وأوضح المحافظ أن إجمالى ما جرى تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة الـ 18 خلال المرحلتين الأولى والثانية بلغ 2013 حالة تعدٍ حتى الآن بإجمالى مساحة تقارب 35 فدانًا، و265 ألف متر مربع، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ إزالات فورية لنحو 1036 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 154 ألف متر مربع و369 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 33 فدانا و13 قيراطا وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة والتى بدأت فى الفترة من 13 سبتمبر الماضى وحتى 3 أكتوبر 2021.
وأضاف المحافظ أنه خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 التى بدأت فى الفترة من 11 أكتوبر الماضى وحتى 29 أكتوبر 2021، تم إزالة 467 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية تصل إلى 111 ألف متر مربع، كما تم إزالة 141 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة فدان و3 قراريط.
وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بحدوث أى تعديات عليها مرة أخرى.
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