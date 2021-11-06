متحدث رئاسة الجمهورية ينشر فيديو عن تطوير قصر القبة

جدة - نرمين السيد - واستعرض الفيديو، إنشاء متحف مركبات قصر القبة، وتطوير الحدائق الداخلية، وتطوير منطقة النافورة، وكذلك تطوير شجرة الجميزة التاريخية.

ويعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية فى عصر أسرة "محمد على باشا"، وقد بنى فى عهد الخديوى "إسماعيل" على أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا. واستمر البناء 6 سنوات، حيث بدأ العمل فى إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.

وقد افتتح القصر رسميا فى يناير عام 1873 فى حفل زفاف الأمير "محمد توفيق" ولى عهد الخديوى "إسماعيل"، ليرتبط القصر فيما بعد بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية.

كما يعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية من حيث المساحة، حيث تصل مساحته إلى 190 فدانا تقريبا.