متحدث رئاسة الجمهورية ينشر فيديو عن تطوير قصر القبة

جدة - نرمين السيد - واستعرض الفيديو، إنشاء متحف مركبات قصر القبة، وتطوير الحدائق الداخلية، وتطوير منطقة النافورة، وكذلك تطوير شجرة الجميزة التاريخية.
ويعد قصر القبة أحد أهم القصور الملكية فى عصر أسرة "محمد على باشا"، وقد بنى فى عهد الخديوى "إسماعيل" على أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا. واستمر البناء 6 سنوات، حيث بدأ العمل فى إنشائه عام 1867 وانتهى أواخر عام 1872.
وقد افتتح القصر رسميا فى يناير عام 1873 فى حفل زفاف الأمير "محمد توفيق" ولى عهد الخديوى "إسماعيل"، ليرتبط القصر فيما بعد بحفلات الزفاف والأفراح الأسطورية للعائلة الملكية.
كما يعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية من حيث المساحة، حيث تصل مساحته إلى 190 فدانا تقريبا.
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