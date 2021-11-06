محافظ قنا: تبطين الترع من أفضل المشروعات القومية التى تنفذها الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن مشروع تبطين الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية المهمة التى تنفذها الدولة، وذلك لما له من آثار إيجابية على خطط التنمية المستدامة حيث يسهم المشروع فى توفير كمية كبيرة جدًا من المياه المهدرة، والحفاظ على سلامة المواطنين من إشغال الطرق بمخلفات التطهير، وتوفير الميزانية الدورية للتطهير، ونظافة مياه سقى الزرع وسلامتها من التلوث، وحماية المواطنين من الحشرات الضارة والزواحف القاتلة.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا أشرف الداودى اليوم السبت، أعمال التبطين التى يجرى تنفيذها بترعة أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادى ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح محافظ قنا، أنه يجرى تبطين الترعة بطول 4 كيلومترات، مشيرًا إلى أنه يجرى الانتهاء من تبطين 3.6 كم وجار الانتهاء من تبطين 400 متر المتبقية، مؤكدا أن مشروع التبطين يشمل رصف الطريق الموازى للترعة وزيادة عرضه من 5 إلى 9 أمتار، وذلك بتكلفة مالية لإجمالى المشروع تصل إلى 20 مليون جنيه، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التبطين والرصف خلال شهر من الآن قبل بدء موسم قصب السكر.

وأضاف أن المحافظة تستهدف تبطين 488 كيلومترا ترع ومصارف بمختلف قرى المحافظة بتكلفة مليار و675 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 21 عملية تبطين بإجمالى طول بلغ 123 كيلومترا بنسبة 25% بتكلفة مالية 344 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، قام المحافظ بوضع حجر أساس مستشفى عمر الخيرى الذى تنفذه جمعية أهل الخير بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادى، والتقى والوفد المرافق له أهالى القرية، حيث تحدث عن جهود الدولة وحجم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها مؤخرا فى كافة القطاعات الخدمية من خلال مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى صنفته الأمم المتحدة على منصتها الإلكترونية كأفضل برنامج تنموى على مستوى العالم.

وتطرق المحافظ إلى الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها على مدار 7 سنوات تخطت حاجز 46 مليار جنيه ساهمت فى إحداث طفرة تنموية ملموسة لدى المواطنين فى المدن والقرى على حد سواء، مؤكدا أن الدولة ما زالت تضخ استثماراتها فى محافظات الصعيد لتحقيق مزيد من التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.