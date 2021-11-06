محافظ بنى سويف: محور عدلى منصور يفتح آفاقا استثمارية جديدة

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، على أهمية المتابعة الميدانية لمحور عدلى منصور، الذى يعد حلقة الوصل الثانية والأكبر بين الشرق والغرب والطرق الرئيسية بدائرة المحافظة، والذى يسهم فى فتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق الصناعية بمنطقتى الشرق والغرب، مؤكدا أهمية إضفاء الشكل الجمالى والحضارى المحور بشكل مستمر، وتكثيف أعمال النظافة بالطريق أعلى المحور وكذا الطرق المؤدية إليه غربا وشرقا.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم السبت منطقة دوران محور عدلى منصور من الناحية الشرقية بمركز بنى سويف، حيث عاين على الطبيعة مقترح وتصور رفع كفاءة الدوران وتحويله لميدان حضارى، ويشمل تجميل المنطقة، وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة التى تعد نقطة تلاق لطرق ومحاور وتمثل المطلع والمنزل الرئيسى بمنطقة الشرق.

وتابع المحافظ - حسب بيان - الأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة، وأعمال تجميل جوانب المحور، الذى جرى الانتهاء منه، وتم تشغيله تجريبيا، لحين الافتتاح الرسمى، والذى تم تنفيذه بتكلفة تصل لمليار و150 مليون جنيه ، ويعتبر من أكبر المشروعات القومية التى نفذتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الجهود التنموية التى وجه بها الرئيس نحو تنمية الصعيد ورفع مستوى وجودة حياة المواطنين، وتعظيم عوائد موقعه المتميز على المستويين الاقتصادى والتنموى.

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