فى إطار حياة كريمة.. القباج توجه بتنظيم قوافل تنموية لأهالى مطروح 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرارا لتضافر الجهود بين جامعة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة"الهلال الأحمر المصرى، والجمعية الشرعية وبنك الطعام والأورمان وصناع الحياة".

ويأتى ذلك انطلاقا من اهتمام وحرص وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم خدمات مختلفة تتضمن قوافل تنموية تشمل خدمات صحية وغذائية وبطاطين ومهمات إغاثية، واستمرارا لجهود الدولة والمجتمع المدنى للوصول للمجتمعات المحلية النائية وللمجتمعات الأولى بالحماية فى مختلف مراكز ومدن وقرى الجمهورية، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه قد تم الاتفاق بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعى، بأن يتم توجيه قوافل مشتركة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حتى تتكامل الجهود فى توفير كافة الخدمات فى جميع التخصصات الصحية والتعليمية، والتى تشمل أيضا سلات غذائية وبطاطين، علاوة على التوعية الصحية السليمة فى مواجهة فيروس كورونا وتوزيع حقائب نظافة شخصية وتعقيم ومنظفات.

وأضافت أن القافلة قامت بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها لطلاب بعض المناطق الأولى بالحماية، تأكيدا على مبادىء تكافؤ الفرص التعليمية التى تنتهجها الوزارة منذ بداية عام 2020، والتى وجه بها الرئيس لتوفير خدمات التعليم للجميع، انعاكسا لممارسات العدالة الاجتماعية التى تتبناها الدولة لكافة فئاتها.

كما أشادت القباج بجهود المجتمع المدنى، معربة عن سعادتها البالغة بأن تتعاون مع الجمعيات الأهلية فى جميع المشروعات القومية، مشددة على أن الجمعيات الأهلية لها كثير من النجاحات التى نفخر بها جميعا وحرصها الشديد أن تساهم فى دفع عجلة التنمية وفى مواءمة خدماتها مع الخدمات الحكومية لاستكمال عمليات التطوير والبناء لمصرنا الحبيبة خلال الفترة القادمة والتى تستثمر فيها الدولة جهودها فى المحافظات والمراكز والقرى المدرجة تحت برنامج "حياة كريمة".

ومن جانبه صرح الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، بأنه سوف يتم تنظيم قوافل طبية مجانية فى الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وكافة أجهزة الدولة، انطلاقا من دور الجمعية لمساعدة القطاع الصحى فى توفير الخدمات الطبية والصحية لجميع فئات المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية من أبناء وأهالى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التى من شأنها المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر.