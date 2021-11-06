انطلاق اليوم الثانى من مشروع الأسبوع الرياضى لتلاميذ المدارس بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - أقيمت، اليوم السبت، بمحافظة القليوبية فعاليات اليوم الثانى من الأسبوع الرياضى لتلاميذ المدارس العام والخاص والأزهرى بمشاركة 2500 طالب وطالبة، بحضور مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط، ومدير عام التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور ياسر محمود والدكتور أحمد حسان مديرعام التعليم العام والأزهرى بالوزارة.





وشمل برنامج اليوم الثانى من الفعاليات معسكراً كشفياً ومسابقات والعاب ترويحية لأولياء الأمور، ويأتى هذا المشروع تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى ومحافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية "ماراثون دراجات – أنشطة كشفية –المهرجان الترويحى لأولياء الأمور- دورى رياضى فى الألعاب الجماعية لتلاميذ المدارس- مسابقات لياقة بدنية – مهرجان ترويحى لتلميذات المدارس"، كذلك مجموعة من المحاضرات وورش العمل التوعوية الإسعافات الأولية – التغذية السليمة – الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية – المخاطر والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ حفل ختامى لتكريم المتميزين والمتفوقين رياضياً من تلاميذ محافظة القليوبية. وتأتى فعاليات المهرجان الرياضى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية وتطوير البرامج الرياضية المقدمة لتلاميذ المدارس الرياضية ، واستغلال طاقاتهم وتشجيعهم على الممارسة الرياضية وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن إلى جانب خلق جيل قادرعلى تحقيق التنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

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