بيت العائلة المصرية يناقش سماحة النص ودوره فى دعم ‏السلام ‏المجتمعى

وقال الأزهر فى بيان اليوم السبت، إن مؤتمر بيت العائلة المصرية سيناقش أيضا على مدار خمس جلسات: التعاون بين بيت العائلة المصرية والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى الحث على السلام، بالإضافة إلى مناقشة دور بيت العائلة المصرية فى الحفاظ على الهوية الوطنية ومواجهة الفساد والعنف ضد المرأة، كما يناقش المؤتمر مبادرة "معا من أجل مصر" ودورها فى تعزيز الأمن الفكرى.
وأوضح بيان الأزهر أن بيت العائلة المصرية يقوم على تنفيذ القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات الإنسانية المتعددة، مع بلورة خطاب جديد ينبثق منه أسلوب من التربية الخلقية والفكرية، بما يناسب حاجات الشباب والنشء، ويشجع على الانخراط العقلى فى ثقافة السلام، ونبذ الكراهية والعنف، والتعرف على الآخر وقبوله، وإرساء أسس التعاون والتعايش بين مواطنى البلد الواحد، فضلا عن رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعى.
كما يهدف بيت العائلة المصرية إلى الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد لأبناء مصر، فضلا على الحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها، واستعادة القيم العليا الإسلامية والقيم العليا المسيحية، والتركيز على القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على تفعيلها، وتحديد التنوع والاحترام المتبادل لحق الاختلاف التكاملى، واستنهاض قيم المواطنة والتقاليد الأصيلة، وتقوية الخصوصيات الثقافية المصرية.
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