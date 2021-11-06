بيت العائلة المصرية يناقش سماحة النص ودوره فى دعم ‏السلام ‏المجتمعى

جدة - نرمين السيد - يناقش مؤتمر الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والاحتفالية الكبرى التى ينظمانها بعد غد الإثنين، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرية، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة محاور منها: سماحة النص ودوره فى دعم ‏السلام ‏المجتمعى، وأثر المواطنة فى توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملى لأهم ‏إنجازات بيت العائلة.





وقال الأزهر فى بيان اليوم السبت، إن مؤتمر بيت العائلة المصرية سيناقش أيضا على مدار خمس جلسات: التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى ‏‏الحث على السلام، ‏بالإضافة إلى مناقشة دور بيت العائلة المصرية فى الحفاظ على الهوية ‏الوطنية و‏مواجهة الفساد والعنف ضد ‏المرأة، كما يناقش المؤتمر ‏مبادرة "معا من أجل مصر" ودورها ‏فى تعزيز ‏الأمن الفكرى.‏

وأوضح بيان الأزهر أن بيت العائلة المصرية يقوم على تنفيذ القيم العليا والقواسم المشتركة بين الأديان والثقافات والحضارات ‏الإنسانية المتعددة، ‏مع بلورة خطاب جديد ينبثق منه أسلوب من التربية الخلقية والفكرية، بما يناسب حاجات الشباب ‏والنشء، ويشجع ‏على الانخراط العقلى فى ثقافة السلام، ونبذ الكراهية والعنف، والتعرف على الآخر وقبوله، وإرساء أسس ‏التعاون والتعايش بين ‏مواطنى البلد الواحد، فضلا عن رصد واقتراح الوسائل الوقائية للحفاظ على السلام المجتمعى.‏

كما يهدف بيت العائلة المصرية إلى الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد لأبناء مصر، فضلا على الحفاظ‎ ‎على‎ ‎الشخصية‎ ‎المصرية‎ ‎وصيانة‎ ‎‎هويتها،‎ ‎واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها،‎ ‎وتحديد‎ ‎التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف‎ ‎التكاملى،‎ ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة‎ ‎والتقاليد الأصيلة،‎ ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات‎ ‎الثقافية‎ ‎المصرية.