محطة البحوث الزراعية بالعريش تؤكد نجاح زراعة بنجر العلف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جودة محمد أبو هاشم الباحث الرئيسى فى محطة البحوث الزراعية بالعريش، نجاح زراعة بنجر العلف تحت ظروف محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتورة هدى إمام رئيس قسم بحوث محاصيل العلف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية والدكتور تامر حسن مدير المحطة وأشراف حسن عيسى الفهلوى المدير المالى والإدارى للمحطة .





وقال أبو هاشم - فى تصريح اليوم السبت - إن بنجر العلف هو أحد محاصيل العلف الشتوية الجديدة التى يعمل قسم بحوث محاصيل العلف على انتشارها على مستوى الجمهورية بهدف سد الفجوة العلفية فى الفترة ما بين المحاصيل الشتوية وزراعة المحاصيل الصيفية خلال شهرى مايو ويونيو، حيث تزداد أهمية هذا المحصول بالتوسع فى مزارع الإنتاج الحيوانى خاصة الحيوانات الحلابة.

وأوضح أن ذلك النجاح يأتى فى إطار سعى محطة البحوث الزراعية بالعريش التابعة لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية إلى نشر زراعات محاصيل الأعلاف الشتوية وتوفير الرعاية والمعاملات الفنية لها .

وأضاف أن بنجر العلف يزرع فى أوربا كمحصول صيفى، أما فى مصر فيزرع كمحصول شتوى لعدم قدرته على تحمل ارتفاع الحرارة؛ ويعطى محصول غزير من الدرنات يصل إلى 100 طن من الجذور التى تصل نسبة البروتين فيها إلى ما لا يقل عن 8 ٪؛ وحوالى 10 أطنان من الأوراق تصل نسبة البروتين فيها إلى ما لا يقل عن 19 ٪؛ ويعتبر بنجر العلف من أنسب المحاصيل العلفية الشتوية التى تناسب الأراضى المصرية .. حيث يتحمل ملوحة المياه والتربة التى تتميز بها معظم الأراضى الزراعية المصرية .. خاصة فى سيناء والأراضى الصحراوية .

وتابع: إن بنجر العلف تجود زراعته فى جميع الأراضى ماعدا الغدقة ( أى تبلل الأرض بِالْمَاءِ الكَثِيرِ ) سيئة الصرف؛ وينصح بإضافة الأسمدة البلدية الجيدة المتحللة والخالية من الممرضات الفطرية والنيماتودا وبذور الحشائش .. فيضاف الكبريت الزراعى بمعدل 30 مترا مكعبا للفدان؛ ويضاف السوبر فوسفات بمعدل 150 كيلو جراما؛ وبعد الخف والتربية يضاف 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم .. ثم بعد 3 شهور يضاف 100 كيلو جراما بوتاسيوم و100 كيلو جراما سماد نتروجينى وتقلب جيدا بالتربة .

وأشار إلى أن أنسب موعد الزراعة هو النصف الثانى من سبتمبر والنصف الأول من أكتوبر وخلال نوفمبر؛ ويحتاج الفدان حوالى 3 – 4 كيلو جرامات من التقاوى؛ ويستحب زراعتها فى مشتل ثم تنقل إلى الأرض المستديمة عن طريق الصوانى بعد بلوغها 15 سنتيمترا؛ وغالبا ما يكون بعد شهرين .

وقال أبو هاشم إن من العمليات الهامة لنجاح المحصول إجراء عمليتى : الخف والترقيع نظرا لأن البنجر يكون متعدد الأجنة .. فلو زرعنا 3 بذور تقاوى فى الجورة تنتج 10 نباتات ولابد أن تخف إلى نبات واحد فقط .. مع ملاحظة أن يتم الترقيع من النباتات الناتجة من الخف .. على أن يتم غرسها على استقامتها فى وجود مياه كافية بالجورة؛ وتكون مسافات الزراعة بين الجور وأخرى 50 سنتيمترا؛ وبين السطور 50 سنتيمترا أيضا لسهولة إجراء عمليات الخدمة بسهولة ويسر .

كما أشار إلى أن "العزيق ومقاومة الحشائش" من العمليات الهامة التى تؤدى إلى نجاح المحصول؛ ويجريان على الأقل 3 مرات خلال موسم النمو بهدف تهوية الجذور وتقليل تنافس الحشائش بقدر الإمكان .

وأوضح أنه يتم تخزين بنجر العلف فى الحقل فى "نوالات" تشبه تخزين البطاطس؛ ويحول إلى سيلاج، كما يمكن تحميل زراعة بنجر العلف على الزراعات الشتوية على القنى والبنون للاستفادة به فى وقت الندرة بين المحاصيل الشتوية وزراعة المحاصيل الصيفية .