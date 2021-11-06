/660020/القبض-على-صاحب-واقعة-جريمة-الاسكندرية-بقتل-والديه
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، في إلقاء القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل عجوز وزوجته المسنة داخل منزلهما بمنطقة الحضرة الجديدة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل القبض على قاتل والديه بالاسكندرية
مديرية أمن الاسكندرية
وأوضحت تحريات ضباط المباحث بمديرية أمن الاسكندرية، أن الابن ارتكب الواقعة فى ساعة مبكرة من الصباح، بسبب الخلافات الأسرية مع والديه، ولاذ بالفرار قبل أن يتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختبائه وإعداد كمين والقبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وشهدت منطقة الحضرة بالإسكندرية، حادثا مأساوي، حيث قام شاب بقتل والديه دون أي رحمة او شفقة.
دوت الخليج
على الفور انتشرت قوات الأمن فى محيط الحادث، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.
شاب يقتل والديه بالاسكندرية وقوات الأمن تلاحقه
وقال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت مساء اليوم، وتلقت قوات الأمن بلاغا بالحادث وانتشرت فى محيط المكان وإبلاغ النيابة العامة، والتى قامت بتفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان كما تواجدت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين.
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