/660021/سيرين-عبد-النور-تكشف-عن-علاقاتها-العاطفية-قبل-الزواج-في-حضور-زوجها

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن علاقاتها العاطفية التي عاشتها قبل الزواج من زوجها الحالي المدعو بفريد رحمة.

دوت الخليج يرصد علاقات الفنانة سيرين عبد النور العاطفية قبل زواجها من زوجها الحالي.

سيرين عبد النور في لقاء مع برنامج The Masked singer

قالت عبد النور في ارتباك خلال لقائها مع برنامج The Masked Singer أنها عاشت علاقة عاطفية مرة واحدة قبل زواجها لافتة إلى أنها تعرف زوجها منذ 21 سنة وحبته عن نضج.

وأشارت سيرين إلى أن زوجها خلف الكاميرا يسمع حديثها.

سيرين عبد النور تسجل حلقة مع أبلة فاهيتا

تسجل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حلقة فى برنامج "فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذى يذاع يومى الخميس والجمعة في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، والذى تقدمه الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا".

مسيرة سيرين عبد النور الفنية

وقدمت الفنانة سيرين عبد النور في بداياتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية اللبنانية، حيث حصلت على أول بطولة لها من خلال مسلسل "ابنتى"، وحصدت جائزة الموريكس دور كأفضل ممثلة لبنانية عام 2003 عنه، مرورا بمسلسلى "غريبة" عام 2005، و"حواء في التاريخ" عام 2007، لتقتحم بعد ذلك السينما المصرية من خلال بطولة أمام النجم محمد هنيدى في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008.

سيرين عبد النور بفيلم رمضان مبروك

ويعتبر فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" انطلاقة في حياة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، حيث كان سببا في شهرتها ومعرفة الجمهور بها، بل وأصبحت من ضمن الفنانات المحببة لدى الجمهور العربى، لأدائها التمثيلى والغنائى والاستعراضى السلس التي ظهرت به خلال أحداث الفيلم، حيث قدمت أغنيتان هم "باللغة العربية الفصحى"، والأغنية الثانية "اللى ملكش فيه".