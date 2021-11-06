الأزهر: جهود الإمام الأكبر يسطرها التاريخ بحروف من نور محليا وإقليميا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، أن جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.





وقال رئيس الجامعة، فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولى الرابع لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية، والذى يقام تحت عنوان: "الأزهر والتحديات المعاصرة فى ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته"، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منذ تولى مشيخة الأزهر فى مارس 2010م ، قام بتوقيع العديد من الوثائق فى الأوقات التى اشتدت فيها الفتن، وعقد مؤتمر نصرة القدس، كما قام بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية فى الرابع من فبراير 2019 مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، ثم أتى قرار الأمم المتحدة بالموافقة على جعل يوم الرابع من فبراير من كل عام يومًا عالميًّا للأخوة الإنسانية، تتويجًا لجهود فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرانسيس نحو نشر السلام فى شتى ربوع الأرض.

وأوضح أن فضيلة الإمام الأكبر يضع نصب عينيه المصلحة العامة ويغلبها حفاظا على النسيج الوطنى، تأكيدًا على رسالة الأزهر الشريف، وأنه يجمع ولا يفرق دائما فى كل قراراته.

وفى نهاية كلمته نقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لجميع المشاركين فى المؤتمر، معربا عن تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات عملية مفيدة، ينعكس أثرها إيجابًا على الانسانية كلها.