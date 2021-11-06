فيديو.. الآثار: هناك مؤشرات إيجابية لتعافى السياحة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن الدولة تجرى استعداداتها النهائية للموسم السياحى الشتوى، مشيرة إلى أن هناك تشديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعتها بشكل يومى فى جميع الأماكن السياحية والفنادق.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية dmc، أن وزارة السياحة والآثار تعمل على العديد من الأنشطة الترويجية التى تنشط السياحة المصرية حول العالم وكل ما هو جديد بالدولة من آثار.

ولفتت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى تعافى السياحة، مضيفة: "نتوقع عودة قوية للسياحة بعد خروجنا من جائحة فيروس كورونا".

وأضافت سها بهجت أن هناك ربط ما بين السياحة الترفيهية والثقافية، مؤكدة أن أغلب الدول الأوروبية تأتى إلى مصر لجوها المعتدل خلاف الجو القارس فى أوروبا.

وقالت إن الوزارة ستتصدى فورا لأى عوائق تظهر أمام قطاع السياحة، كما أن هناك تشديد على المنشآت الفندقية، وأى مخالفة يتم رصدها على الفور، سيتم تطبيق العقوبات على المنشأة المخالفة.

ونوهت إلى أن عقوبة المنشآت المخالفة قد تصل إلى غلقها، حتى تكون عبرة لمن يخالف الإجراءات الاحترازية.