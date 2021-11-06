الرعاية الصحية: الاستجابة لـ 96% من الشكاوى الواردة عبر المنظومة الموحدة

جدة - نرمين السيد - استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لتدريب ممثلى إدارات رضاء المنتفعين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بورسعيد والإسماعيلية، على آلية عمل منظومة استقبال الشكاوى وتفعيل دورها والعمل على سرعة الاستجابة والحل.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على التواصل الفعال مع المواطنين من خلال إدارات رضاء المنتفعين التابعة للهيئة بالفروع والمنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل لحل شكواهم فى أسرع وقت ممكن، والذى يأتى فى إطار توجه الهيئة نحو تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة الهدف الثمين للهيئة، والعمل على الاستجابة إلى استغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التى تواجههم، وتأكيدًا من الهيئة على التزامها تجاه المنتفعين من خلال توفير قنوات التواصل المباشرة التى تتيح لهم الحصول على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة والآمنة.

وأكد السبكى، أهمية التدريب والمتابعة المستمرة فى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين فى إدارات رضاء المنتفعين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات ومسايرة التطور التكنولوجى فى آليات تلقى وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة فى بناء مصر الرقمية، وفى ضوء تنفيذ رؤية الهيئة نحو التحول الرقمى للخدمات العلاجية والإدارية لتحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فى مصر، هى مرآة الجهاز الإدارى للدولة، حيث تتعامل مع الشكاوى التى يتم رصدها عبر مختلف القنوات وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا أنه يتم رصد واستقبال الشكاوى وسرعة توجيهها إلى الجهات والمؤسسات المعنية لسرعة حلها وإزالة أسبابها، ومشددا على أن المنظومة تعمل على التواصل الدائم مع المواطنين، وأنه من خلالها يستطيع المواطن أن يتابع حالة الشكوى ومراحل تقدمها وردود الجهات المختصة بشأنها، مما يسهم فى تعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة.

وأشاد ممثلو منظومة الشكاوى الحكومية، بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية، كما أثنوا على التفاعل الإيجابى لهيئة الرعاية الصحية مع منظومة الشكاوى واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها، حيث أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية فى الاستجابة لـ96% من الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك نتيجة العمل الجماعى الجاد، وكفاءة العاملين بإدارات رضاء المنتفعين، والقائمين على منظومة الشكاوى الإلكترونية بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

يذكر أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الخط الساخن للمنظومة 16528، ومن خلال رابط منظومة الشكاوى www.shakwa.eg، وكذلك من خلال تطبيق (فى خدمتك) الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة.