وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتابع خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تابع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكى، خطة تطعيم المواطنين فى المحافظة بلقاح كورونا، والفرق الثابتة والفرق المتحركة والفرق داخل المستشفيات والمخصصة لخدمة المترددين على العيادات الخارجية للوصول إلى أكبر عدد من أهالى المحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده وكيل وزارة الصحة اليوم السبت، مع مديرى الإدارات الفنية ومديرى الإدارات الصحية والمستشفيات لمناقشة مستجدات الوضع بشأن منظومة اللقاح والمبادرات الرئاسية ومبادرات الصحة العامة واحتياجات المستشفيات فى ظل جائحة كورونا، بحضور وكيل المديرية وحضور مديرى الطب العلاجى والوقائى.

كما جرت مناقشة ما تم إنجازه من المبادرات الرئاسية، وضرورة استمرار العمل بها وبالمشروعات القومية لصالح المواطن (حياة كريمة، القوافل الطبية، مبادرات الصحة العامة).

وأكد "مكى"، التنسيق والتعاون الكامل بين وزارتى التعليم العالى والصحة لتوحيد بروتوكولات العلاج بالمستشفيات وتوحيد الرؤى العلمية، بما يخدم الصالح العام وصحة وسلامة المواطنين.

وشدد على مراجعة عمل سلاسل الإمداد وتوافر المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والوقائية وكفاءة عمل منظومة إمداد الأكسجين بالمستشفيات.

كما جرت مناقشة التعاقدات مع عدد أكبر من المدربين من أساتذة الجامعات بمستشفيات وزارة الصحة وآلية تطبيق برنامج الزمالة المصرية بصورة أفضل، لضمان جودة العملية التدريبية والخدمة الطبية بالمستشفيات ورفع كفاءة الأداء الوظيفى للأطباء، بالإضافة إلى مناقشة التطورات بأقسام المستشفيات وأوضاع سكن الأطباء.