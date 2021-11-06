نائب رئيس جامعة الأزهر: الإمام الأكبر صاحب مشروع تنويرى كبير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فكرى خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صاحب المشروع التنويرى الكبير لنشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، خاصة وأنه وسط هذا العالم الذى يموج بالصراعات والاضطراب، لا يزال يحمل على عاتقه رسالة الإسلام والسلام ليثبت فى كل موقف أنه صمام الأمان لهذا المجتمع بشكل خاص والعالم العربى والإسلامى بوجه عام.





وأضاف خضر فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولى الرابع لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية، والذى عقد بعنوان: «الأزهر والتحديات المعاصرة فى ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته» أن توليه مشيخة الأزهر فى التاسع عشر من شهر مارس لعام ألفين وعشرة، وهو يسعى فى بقاع الأرض ناشرًا الصورة الصحيحة للدين الإسلامى شرقًا وغربًا، ولا يدخر وقتًا ولا جهدًا ، إيمانًا منه بأهمية دور الأزهر بوصفه بيت العلم والعلماء، وموئل المفكرين والرواد، ومجدد الثقافة الإسلامية الخالدة، والقبلة المعرفية والفقهية التى يفد إليها فى كل عام الآف الطلاب من كل فج عميق.

وأوضح أن قضية تجديد الخطاب الدينى شغلت أذهان كثير من الناس ودار حولها خلاف كبير، غير أن فضيلة الإمام الأكبر له وجهة نظر واضحة فى هذه القضية، هى أن التجديد ضرورة شرعية حتمية عند علماء الأزهر، ولا يمكن أن يجحده من له دراية بعلوم شريعتنا السمحة، وإذا لم نجدد نكون مخالفين لتعاليم ديننا الحنيف ويكفينا من ذلك حيث النبى – صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».

وتابع أن فضيلة الإمام الأكبر أولى عدة قضايا اهتماما كبيرًا مثل " المرأة" والتى تقع ضمن رؤية الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، حيث دعا لاتخاذ جمع الإجراءات والحقوق التى تضمن حق الفتيات فى التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن التى كفلها الإسلام".. مشيرا إلى أن شيخ الأزهر اهتم بالشباب وقضاياه لأنهم عماد هذه الأمة ومستقبلها المشرق، وهم أصحاب الطموحات الواعدة والهمم البناءة، والتجارب الخصبة، وبالاهتمام بهم نخلق أجيالًا قادرة على صناعة مستقبل واعد لخدمة أوطانهم والإنسانية.

وأضاف خضر أن الإمام الأكبر أقام عددا من المشروعات الكبرى.. موضحا أنه فى عام 2011 قام بإنشاء "بيت العائلة المصرى"إيمانًا منه بقوة العلاقة التاريخية بين جناحى الوطن مسلمين ومسيحين.. مشيرا أيضا إلى الوثيقة التى أنشأها فضيلة الإمام فى عام 2012م تحت مسمى: "منظومة الحريات الأساسية" لتحديد الموقف الإسلامى الداعم للحريات الأساسية كحرية العقيدة وحرية الرأى والتعبير وحرية البحث العلمى، فضلًا عن حرية الإبداع الفنى والأدبى بما يتوافق مع الشرع والأعراف المجتمعية.

وأوضح أن شيخ الأزهر انشأ أيضا "مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية"، وذلك لتعزيز الصورة الإيجابية للإسلام ومكافحة الفكر الإرهابى المتطرف ودعم السلم المجتمعى، مشيرا إلى الوثيقة العالمية "وثيقة الأخوة الإنسانية" فى عام 2019م، والتى تعد فى حقيقة الأمر بكل بنودها ترسيخًا للقيم الإنسانية وصفعة للتنظيمات الإرهابية.

وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات أن جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جعلتنا نشعر بالفخر والاعتزاز، ونشرف بانتمائنا لمؤسسة الأزهر الشريف، موضحا أن هذا المؤتمر يعد حلقة فى سلسلة كبرى للعديد من المؤتمرات تتناول دور تلك المؤسسة العريقة، وتبرز تلك الجهود المبذولة للحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية.. داعيا إلى تكاتف كل الجهود لإظهار مدى الجودة التى يتمتع بها الأزهر فى الحفاظ على الدين وثوابته، وتوحيد كلمة الناس تحت راية واحدة يُنبذ فيها الخلاف والتشتت.

وأوضح فكرى أن أهمية هذا المؤتمر تأتى من أهمية المحور الذى يدور حوله وهو التباحث حول دور مؤسسة الأزهر الشريف، فى مواجهة التحديات المعاصرة من خلال أحاديث شخصيةٍ تجمع بين الباحث والأستاذ الأكاديمى المتخصص، صاحب البحوث العلمية الجادة، والمنهج التدريسى الناجح فى جامعات عربية متعددة، إلى جانب ذلك هى شخصية العالم المسلم الورع الذى يمثل الوسطية الإسلامية البعيدة عن الغلو والتطرف، والداعية إلى ثقافة التسامح والحوار والدفاع.