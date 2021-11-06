المتينى يشيد بجهود أبناء جامعة عين شمس فى محو أمية الأفراد

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، بالجهود التى بذلها أبناء الجامعة للمساهمة فى محو أمية أفراد المجتمع المصرى بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار باعتبارها شريكا استراتيجيا فى هذا النجاح.





وذكر فى بيانه، اليوم السبت، أن جهود جامعة عين شمس فى مجال محو الأمية ممتدة على مدار سنوات بالتعاون مع العديد من الجهات، وقد تم تكثيفها بداية من عام 2019، حيث أصدر مجلس الجامعة قرارا بإلزام طلاب 7 كليات نظرية بمحو أمية مواطن واحد خلال السنة الدراسية كشرط أساسى للحصول على شهادة التخرج، لينتهى بمحو أمية 4 مواطنين حتى التخرج مقابل عددا من المميزات التى على رأسها منح 250 جنيهًا نظير محو أمية مواطن واحد.

وأضاف أن الطالب الذى يتمكن من محو أمية أكثر من 4 دارسين فإن الجامعة ستتكفل بالمصروفات الدراسية الخاصة به، لافتا الى أن هناك متابعة مستمرة من عمداء الكليات، مشيرًا إلى أن المؤسسات الوطنية ساهمت أيضًا فى المشاركة فى هذا الموضوع ونجحنا فى المناطق النائية

وأكد المتينى أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من تنمية غير مسبوقة فى مجال التعليم والطرق والكبارى وفى شتى المجالات يتطلب القضاء على محو الأمية لحصد ثمار هذه الانجازات ، مشيدا بالمنافسة المحمودة بين الجامعات المصرية فى المشاركة فى مبادرة محو الأمية.

وأضاف المتينى أن جائحة كورونا كان لها دور ايجابى فى تسريع وتيرة التحول الرقمى واستخدام المنصات التعليمية ، كما تم الاعتماد على التكنولوجيا فى محو الأمية فى المناطق النائية .

وحول القوافل التى تقوم بها الجامعة ، أشار إلى أن القوافل التى قامت بها الجامعة على مدار الــ4 سنوات السابقة تم تكثيفها وتحديد الأماكن بعناية وتقديم خدمات طبية خاصة فى المحافظات النائية بالاضافة إلى فعاليات محو الأمية وتعليم الحرف البسيطة والمهارات المختلفة.

واختتم الاستاذ الدكتور محمود المتينى كلمته بالتأكيد على أن الطالب هو البطل الحقيقى لهذا الانجاز بدعم من إدارة الجامعة.