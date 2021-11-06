الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من ظاهرة جوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت الأرصاد الجوية، من طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث أكدت أن البلاد تشهد وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووجهت الأرصاد الجوية تحذير لقائدى المركبات على الطرق الزراعية والسريعة بأهمية اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة المتوقعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة، جاءت تحذيرات الشبورة كالتالي:

الأحد

شبورة كثيفة تصل لحد الضباب من 4 إلى 8 صباحا، على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

الإثنين

شبورة كثيفة تصل لحد الضباب من 4 إلى 8 صباحا، على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

وعن حالة الأجواء على البلاد، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس ليلًا لطيفا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى و الصغرى يوم الأحد

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل