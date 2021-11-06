/660026/شمس-الكوييتية-تكشف-حقيقة-طلبها-يد-الملياردير-الأمريكي-بيل-جيتس-للزواج

دوت الخليج يرصد حقيقة طلب الفنانة الكويتية شمس يد بيل جيتس للزواج.

شمس الكويتية تعرب عن استيائها بسبب بيل جيتس

أعربت شمس عن استيائها من تفسير بعض المواقع الصحفية لتغريدتها بأنها تعرض الزواج بالفعل على رجل الأعمال الأمريكي، وقالت شمس خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» إنها كانت تعتقد أن عدم الوعي يوجد عند أشخاص عاديين وليس من أهل الصحافة والإعلام وأنها لم تقصد أن تعرض الزواج على بيل جيتس بل على العكس تمامًا.

وكانت الفنانة الكويتية شمس قد أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعدما أعادت نشر مقال يتحدث عن توقع جيتس وقوع هجمات إرهابية محتملة يتم فيها استخدام فيروس الجدري لإلحاق أقصى قدر من الأضرار، قبل سنوات عبر حسابها على تويتر.

وعلقت شمس على المقال بتغريدة جاء فيها "جميل هذا الإنسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟" وهي التغريدة التي عرضتها للانتقادات الكثيرة وأثارت غضب الجمهور بسبب تشبيه بالنبي.

شمس الكويتية تثير استفزاز جمهور إليسا

على الصعيد الآخر، شن جمهور المطربة اللبنانية إليسا حملة هجوم شرسة على الفنانة شمس الكويتية، بعدما أثارت غضبهم بمشاركة فيديو أثناء جولتها بالعراق مؤكدة أنها لا تردي درع واقي في إشارة منها لحادثة إليسا.

كتبت شمس الكويتية عبر موقع انستجرام: «جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة، بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية بينكم انتوا الأمان والسن».

وتابعت: «كالعادة وفي كل زيارة لي أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة».