محمد صبري لـ دوت الخليج: 8 لاعبين بالزمالك سبب رئيسي في الهزيمة.. وكارتيرون يتحمل جزء من الخسارة

/660028/محمد-صبري لـ-تحيا-مصر-8-لاعبين-بالزمالك-سبب-رئيسي-في-الهزيمة-وكارتيرون-يتحمل-جزء-من-الخسارة

تحدث محمد صبري نجم الزمالك السابق، حول لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي حسمه المارد الأحمر لصالحة بخماسية مقابل 3 أهداف بستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري العام.

دوت الخليج

وقال محمد صبري: "هزيمة الزمالك أمام الأهلي بسبب سوء مستوى 8 لاعبين في الفريق لم يكونوا في يومهم، وذلك قصر بالسلب على النادي الأبيض خلال تلك اللقاء، وهم من يتحملوا نتيجة المباراة وسوء المستوى الذي ظهر فيه الفريق أمام الأهلي".

هزيمة الزمالك أمام الأهلي

وأشار: " كارتيرون يتحمل جزء من الهزيمة، بسبب تغيراته المتأخرة، وعدم تبديل حمزة المثلوثي مبكراً، وهو يراه بأنه يقدم مستوى سئ خلال اللقاء وتسبب في ركلتي جزاء لصالح الأهلي، وكان من الممكن أن يطرد"

وأضاف: " لا قلق على كارتيرون بعد المباراة خاصة بعد رجوعه في الشوط الثاني وإحرازه 3 أهداف، وقلل النتيجة نوعاً ما، في حالة خسارته بنتيجة ثقيلة كان من الممكن أن يواجه بعض المشاكل في الأستمرار مع الزمالك"

وأختتم قائلاً: " عودة مرتضى منصور ومجلسة لن تؤثر على بقاء المدير الفني الفرنسي مع الزمالك، خاصة بعد تصريحاته أمس بأنه متمسك بمنصبه في الزمالك، حتى بعد الهزيمة من الاهلي".

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 9 متصدراً جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس

تشكيل الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل . الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح . الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي. الهجوم : عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

محمد الشناوي معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم السولية - ديانج - حمدي فتحي أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.