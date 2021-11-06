/660029/تشيلسي-يتعثر-أمام-بيرنلي-في-سباق-الدوري-الإنجليزي
أنتهت مباراة نادي تشيلسي أمام بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الحاد عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
دوت الخليج
وتقدم للبلوز كاي هافرتز في الدقيقة 33، ثم تعادل الفريق الضيف عن طريق فيدرا بالدقيقة 79، لينتهي اللقاء بنتيجة مخيبة لعشاق ومحبي تشيلسي بفقدان نقطتين في ظل الصراع الشرس على لقب البريميرليج، مع مانشستر سيتي وليفربول.
تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي في سباق الدوري الإنجليزي
وبهذا النتيجة أرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 26 متصدرا جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما أرتفع رصيد بيرنلي للنقطة الثامنة في المركزالثامن عشر ويقع في المنطقة الخطرة للهبوط للدرجة الأدنى.
وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:
حراسة المرمى: ميندي.
خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجر، رييس جاميس.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، بن تشايلويل، باركلي، هافيرتز
الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد تلقى خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي في سباق الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.