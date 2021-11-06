/660029/تشيلسي-يتعثر-أمام-بيرنلي-في-سباق-الدوري-الإنجليزي

أنتهت مباراة نادي تشيلسي أمام بيرنلي على ملعب ستامفورد بريدج بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الحاد عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دوت الخليج

وتقدم للبلوز كاي هافرتز في الدقيقة 33، ثم تعادل الفريق الضيف عن طريق فيدرا بالدقيقة 79، لينتهي اللقاء بنتيجة مخيبة لعشاق ومحبي تشيلسي بفقدان نقطتين في ظل الصراع الشرس على لقب البريميرليج، مع مانشستر سيتي وليفربول.

تشيلسي يتعثر أمام بيرنلي في سباق الدوري الإنجليزي

وبهذا النتيجة أرتفع رصيد تشيلسي للنقطة رقم 26 متصدرا جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما أرتفع رصيد بيرنلي للنقطة الثامنة في المركزالثامن عشر ويقع في المنطقة الخطرة للهبوط للدرجة الأدنى.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجر، رييس جاميس.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، بن تشايلويل، باركلي، هافيرتز

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد تلقى خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".