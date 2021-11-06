صور.. افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار بالفسطاط

جدة - نرمين السيد - افتتح محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط، لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر منذ عهد قدماء المصريين.





وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية، والتى تضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدانا، تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل بقرية الفواخير بالفسطاط، خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم وكانت من المهن التى عمل بها المصريون القدماء.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت فى إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار فى عام 2005، بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه بالتعاون مع وزارات البيئة والتعاون الدولى والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وظل المشروع متعثرا لمدة 15 عاما، حتى تدخلت الدولة ووفرت الدعم اللازم لاستكمال المشروع، فى إطار التوجيه الرئاسى برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكامل بعد إزالة المناطق العشوائية بها كبطن البقرة ونقل سكانها لمناطق حضارية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار محافظ القاهرة أن أعمال التطوير التى جرت بالقرية شملت إستكمال توصيل جميع المرافق "مياه - غاز – كهرباء - صرف"، إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الانارة والنظافة وغيرها.

كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة، لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تسعى لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلى والعالمى، خاصة أن هذا النوع من الأنشطة سيكون لها دور كبير وفعال فى تنشيط الساحة بالمنطقة التى تضم مجمع الأديان ومتحف الحضارة المصرية ومنطقة حديقة تلال الفسطاط الجارى التجهيز لإقامتها.

وشاهد الوزراء ومحافظ القاهرة عقب الافتتاح كيفية قيام الحرفيين بعمل المشغولات الخزفية من الفخار كما شاهدو معرضا للمنتجات الخزفية الذى ضم جناحا لاطفال مدينة الاسمرات الذين تم تعليمهم حرفة صناعة الفخار.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال السياحة.

وكان المصريون من أوائل الشعوب التى اهتمت بصناعة الفخار منذ عصور ما قبل التاريخ، ووصلوا فيه إلى درجة كبيرة من الإتقان، واستخدم قدماء المصريين الأوانى الفخارية، لحفظ المأكولات والمشروبات وتخزين الحبوب والغلال، وصنعوا منها مزهريات وأوان وأكواب وقدور وصوامع ونوافير ومجسمات طيور وحيوانات وشمعدانات وأباريق.