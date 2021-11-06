فيديو - أول رد من الأوقاف على قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، إن قرار إزالة صناديق التبرعات بالمساجد يأتى فى إطار حوكمة جميع الأمور المادية، فى إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى وتنظيم دقيق للتبرع وتذهب مكانها الصحيح.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، أنه لن يسمح لأى شخص بجمع التبرعات داخل المساجد بالطريق النقدى تحت أى مسمى وعدم السماح بوضع صناديق، وأشار إلى أن صناديق النذور ستكون موجودة فى عدد محدود من المساجد، كما أن هذه الصناديق سيكون لها قانون يحدد طرق الجمع وسبل الصرف. وذكر متحدث الأوقاف أن المساجد التى ليس بها أعضاء مجلس إدارة سيتم رفع الصناديق منها بعد 10 أيام، وكشف عن وجود حساب للتبرعات الخاص بصندوق "عمارة المساجد" فى البنك المركزى المصرى فضلًا عن وجود حساب أيضا للتبرعات الخاصة بخدمة المجتمع.

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