سفير مصر فى واجادوجو يبحث مع وزير التجارة البوركينى سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث السفير إبراهيم عبد العظيم الخولى، سفير مصر فى واجادوجو، مع ستيفان هارونا كابور، وزير التجارة والصناعة والحرف البوركينى، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية وعلاقات التعاون الفنى المتميزة.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت، أن الوزير البوركينى أعرب عن التقدير للدورات المتميزة التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتدريب الكوادر البوركينية، وبناء قدراتها فى موضوعات تنشيط التجارة البينية الأفريقية، وتنمية إدارة الصادرات والواردات، وإدارة اللوجستيات والموانئ. ووجه وزير التجارة البوركينى الدعوة الجهات المصرية المعنية إلى المشاركة فى الدورة الثالثة للصالون الدولى للقطن والنسيج SICOT، الذى سيعقد يومى 27 و28 يناير 2022 بالعاصمة البوركينية واجادوجو، برعاية الرئيس البوركينى، تحت عنوان "تحويل القطن محليا والنموذج الصناعى المناسب لإفريقيا فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية".

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