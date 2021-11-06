السيدة انتصار السيسى: سعدت بلقاء السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت بلقاء السيدة بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، والذى كان لقاء مثمرا تبادلنا فيه الحديث عن جهود البلدين فى دعم وتمكين المرأة".
وأضافت: "فلقد حققت مصر على مدى السنوات الأخيرة، إنجازا عظيما بتعزيز مكانة المرأة المصرية فى مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت فى قلب المبادرات المصرية التى ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، و"نور حياة" وغيرها من المبادرات التى تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة وفى مقدمتها المرأة المصرية التى تعيش حاليا بصدق عصرها الذهبى".
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