محافظ الإسكندرية يبحث ملفات الصرف الصحى والطرق مع نواب الثغر

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، خلال اجتماعه الدورى اليوم السبت، مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ آليات التعاون وأبرز القضايا والمشكلات الأساسية التى يعانى منها الشارع السكندرى وأهم التحديات بملفات الصرف الصحى والطرق بالمحافظة.





وقال "الشريف"، خلال الاجتماع، إن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يعملان فى صف واحد لخدمة المواطن السكندرى وصالح مدينة الإسكندرية، لافتًا إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء كافة المشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتى تؤرق الشارع السكندرى.

وأكد أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية المثمرة والفعالة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشيدًا بدورهم فى المشاركة فى حل المشكلات المختلفة خاصة وأنهم بمثابة نبض وقلب الشارع، مضيفا أن جميع مطالب واحتياجات المواطنين التى طالب بها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ خلال الإجتماع السابق تم تنفيذها.

واستمع المحافظ، إلى مطالب السادة أعضاء النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الطرق والصرف الصحى، وعلى رأسها الحفر والمطبات، واستعدادات التعامل مع نوات الأمطار الشديدة.

وفى استجابة سريعة لمطالب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كلف محافظ الإسكندرية مدير مدير مديرية الطرق والنقل، بالبدء فى أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية، والانتهاء منها فى أسرع وقت وفقاً للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، أنه فى ظل دعم ورعاية القيادة السياسية تم تزويد محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحى الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة.

وأشار إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية من المحافظة والأحياء والصرف الصحى والمياه لتجاوز أزمات النوات، موضحًا أن المحافظة بدأت فى استعدادات استقبال موسم الشتاء منذ شهر مارس الماضى.

وأضاف أنه يتم المتابعة اللحظية لاستقبال النوات والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة قبل بدء حالة الطقس السيئ ب48 ساعة.