/660030/الأمن-يلقي-القبض-على-ناشر-فيديو-مفبرك-لـ-خطف-فتاة-ببني-سويف

قامت الأجهزة الأمنية ببني سويف بعمل التحريات اللازمة حول واقعة بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اثار الزعر موضح من خلاله عملية آختطاف فتاة بشكل ملفت للغاية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبالفحص تبين أن ما تم تداوله من خلال الحساب المشار إليه غير صحيح، وأن مقطع الفيديو المتداول للواقعة حدثت بدولة بنجلاديش، وتم تحديد ناشر مقطع الفيديو، مقيم بمحافظة بني سويف، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن يلقي القبض على ناشر فيديو «مفبرك» لـ خطف فتاة ببني سويف

وعقب تقنين الإجراءات تبين ما تم تداول من صفحة أولياء أمور مدارس مصر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن مقطع فيديو يزعم اختطاف فتاة من امام كلية الدراسات الإسلامية مصحوبا بتحذيرات لأولياء الأمور .

وبسؤال احد القاطنين بمنطقة كلية الدراسات الإسلامية ببني سويف ويدعى احمد سيد أوضح أن ما تم نشره عار تمام عن الصحة ولا يعبر عن واقع وما هو إلا إثارة للذعر .

مديرية أمن الاسكندرية

على جانب أخر أوضحت تحريات ضباط المباحث بمديرية أمن الاسكندرية، أن الابن ارتكب الواقعة فى ساعة مبكرة من الصباح، بسبب الخلافات الأسرية مع والديه، ولاذ بالفرار قبل أن يتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختبائه وإعداد كمين والقبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.‎

وشهدت منطقة الحضرة بالإسكندرية، حادثا مأساوي، حيث قام شاب بقتل والديه دون أي رحمة او شفقة.

دوت الخليج

على الفور انتشرت قوات الأمن فى محيط الحادث، لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

شاب يقتل والديه بالاسكندرية وقوات الأمن تلاحقه

وقال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت مساء اليوم، وتلقت قوات الأمن بلاغا بالحادث وانتشرت فى محيط المكان وإبلاغ النيابة العامة، والتى قامت بتفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان كما تواجدت سيارات الإسعاف لنقل الجثامين.