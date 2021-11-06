/660031/انتصار-السيسي-تلتقي السيدة-الأولى-لجمهورية-إفريقيا-الوسطى-للحديث-عن-جهود-البلدين-في-تمكين-المرأة

التقت السيدة انتصار السيسي بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى لتبادل الحديث عن جهود البلدين قي دعم وتمكين المرأة.

دوت الخليج جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية فيس بوك قائلة:” سعدت بلقاء السيدة بريجيت تواديرا، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي كان لقاء مثمرًا تبادلنا فيه الحديث عن جهود البلدين في دعم وتمكين المرأة”. انتصار السيسي تلتقي السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى وتابعت:” فلقد حققت مصر على مدى السنوات الأخيرة، إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجتمعها والارتقاء بأحوالها على جميع المستويات، كما كانت وما زالت في قلب المبادرات المصرية التي ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، و"نور حياة" وغيرها من المبادرات التي تشق بها مصر طريقها إلى الجمهورية الجديدة وفي مقدمتها المرأة المصرية التي تعيش حاليا بصدق عصرها الذهبي”.

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