الجونة تشهد حفلات زفاف النجوم.. آخرهم حفل زفاف نجلة هشام عباس

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تحولت مدينة الجونة من منتجع سياحي إلى قاعة لحفلات زفاف النجوم وأسرهم، وكان آخرهم حفل زفاف نجلة المطرب المصري هشام عباس.

دوت الخليج يرصد لقطات نادرة من حفل زفاف ابنة هشام عباس.

في حفل زفاف عائلي احتفل الفنان هشام عباس، بزفاف ابنته ياسمينا بمدينة الجونة السياحية، في زفاف مقتصر على الأهل والأصدقاء وبعض المشاهير.

نجوم التسعينات يحييون حفل زفاف ابنة هشام عباس

أحيا نجوم الأغنية المصرية فى حقبة التسعينات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، حفل زفاف ياسمين، ابنة صديقهم النجم هشام عباس، الذى أقيم مساء الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى فى الجونة.

حضور المشاهير بحفل زفاف ابنة هشام عباس

وحضر الحفل مجموعة من المشاهير إلى جانبهم، من بينهم الإعلامية لميس الحديدي، والمذيعة إنجي علي والفنانة شيرين رضا.

ابنة هشام عباس تتألق في حفل زفافها

تألقت ابنة هشام عباس في حفل زفافها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا أتسم بالتطريزات والقصات غير التقليدية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

وقد حمل فستان ابنة هشام عباس توقيع Maram Borhan، لفتت ياسمين الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات الجذابة والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ابنة هشام عباس على تسريحة شعر من أنامل المصفف أحمد منير، ووضع لها خبير التجميل عبدالله الرفاعي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

هشام عباس يغني لابنته بحفل زفافها

وظهر الفنان هشام عباس، وهو يغني أغنية خاصة لابنته ياسمينا، كانت كلماتها: "من يومها وهي دي مهوسة.. ياسمينا هي ما شاء الله والليلة اهي عروسة وأستاذ محمد بقى يا ناس خد الدلع والبسبوسة".

الجونة تشهد على حفل زفاف نجوم الفن

جدير بالذكر أن النجمة درة وزوجها هاني سعد أقاما حفل زفافهما بالجونة، كما احتفلت الفنانة الشابة ميار الغيطي بحفل زفافها هناك، فضلًا عن ابنة المخرجة كاملة أبو ذكرى.

هشام عباس يطرح يا سهرانين الليل

على الصعيد الآخر، طرح الفنان هشام عباس، أغنية جديدة بعنوان “يا سهرانين الليل” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية هشام عباس "يا سهرانين الليل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها:

ياسهرانين الليل قلبى انا مال.. طب قولولى أنا هاعمل ايه

ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. اه يامين يلايمنى عليه

ليل ياليل ياعين ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

ياسهرانين الليل آه قلبى أنا مال

طب قولولى أنا هاعمل إيه