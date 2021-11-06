خاص.. بشير التابعي يشن هجوماً على كارتيرون ولاعبي الزمالك:«عيب بطل الدوري يخسر بهذه النتيجة»

/660034/خاص-بشير-التابعي-يشن-هجوما-على-كارتيرون-ولاعبي-الزمالكعيب-بطل-الدوري-يخسر-بهذه-النتيجة

تحدث بشير التابعي نجم الزمالك السابق، حول لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي حسمه المارد الأحمر لصالحة بخماسية مقابل 3 أهداف بستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز.

وشن بشير التابعي هجوم عنيف على كارتيرون ولاعبو الزمالك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، حيث قال أن كارتيرون يتجمل نتيجة المباراة بسبب تشيكله الخطأ الذي بدأ به، بجانب عدم الإستعداد الجيد من الفريق للقاء وحالة السوء التي ظهروا بها.

بشير التابعي يشن هجوماً على كارتيرون

وأضاف: " لاعبي الزمالك تتحمل مع كارتيرون الهزيمة الثقيلة، فالفريق يوجد به مشاكل عديدة مثل وقف القيد، وعدم توافر دكة بدلاء جيده عكس النادي الأهلي الذي دعم صفوفه بلاعبين على أعلى مستوى ويمتلك دكة قوية".

وأردف: " أي مدرب غير موسيماني كان سيفوز على الزمالك بسبب الحالة الكارثية التي ظهرت على لاعبي الزمالك، وهذا الفوز الكبير سيبقي موسمياني لفترة أطول بعدما كان مهدد بالإستقالة خلال الأيام الماضية"

وأشار إلى أن غياب شيكابالا قصر بالسلب على الفريق في لقاء أمس لأنه صاحب مهارات مميزة وخبرة كبيرة وقائد في الملعب وكان يستطيع أن يسيطر على الفريق في الملعب وينقذه من الأنهيار بعد التسجيل في مرمى الأبيض في الدقائق الأولى.

وأختتم قائلا أن إذا أراد كارتيرون أن يرحل فليرحل نادي الزمالك كبير ولن يقف على أحد ومن العيب أن يخسر بطل الدوري بمثل هذه النتيجة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة رقم 9 متصدراً جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس

تشكيل الزمالك أمام الأهلي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل . الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح . الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي. الهجوم : عمر السعيد. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري. تشكيل الأهلي أمام الزمالك: محمد الشناوي معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم السولية - ديانج - حمدي فتحي أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي توافد جمهور ومناصري قطبي الكرة المصرية، قبل انطلاق المباراة بما يقرب من أربع ساعات من انطلاقة المباراة المرتقبة بين الفريقين.