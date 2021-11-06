/660033/سيماهم-على-جباههم-الأمن-ينجح-في-القبض-علي-خاطفة-أطفال-بحوزتها-أجندة-تشكيل-عصابي

باتت ظاهرة اختطاف الأطفال مصدر لإثارة الرعب الكبير بين الأسر المصرية ، وبالأخص الفقيرة منها الغير قادرة على تحمل الفدية التي يطلبها الخاطف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العبيء على كاهل الاجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تدمي قلوب من يتعرض لها.

دوت الخليج

واستمرار لسلسة خطف الأطفال، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدد من الصور لسيدة تقوم بخطف الأطفال بواسطة تشكيل عصابي بأشمون بمحافظة المنوفية.

الأمن ينجح في القبض علي خاطفة أطفال بحوزتها طرف خيط تشكيل عصابي

ونجحت قوات الأمن في القبض عليها أثناء اختطافها احد الأطفال، وبحوزتها أجندة مليئة بأرقام مجرمين مشاركين في هذه الجرائم، حيث امتلأت الأجندة بأرقام محاميين وممرضين، بالإضافة إلى اسماء الأماكن المقرر نزولها لاجراء مخططات الخطف ومن ثم طلب الفدية ومساومة الأهالي في دفع مبالغ مالية لاسترجاع أبنائهم.

ومن المرجح أن تكون اجندة هذه السيدة الخاطفة، طرف خيط لجميع أفراد العصابة الذين يديرون هذا التشكيل الاجرامي لخطف الأطفال، فمن خلال الصور المعروضة نجد أنها تحتوي على أرقام وعناوين لعدد من الأشخاص مع بيان هويتهم ووظائفهم.

مطالبات بعقوبات رادعة

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الواقعة، مطالبين بضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للكل المجرمين وضرورة تتبع كل الأسماء الموضحة باالأجندة للقبض عليهم وفرض أقصى العقوبات عليهم، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.