/660035/ريمونتادا-من-سيلتا-فيجو-على-برشلونة-تزيد-من-أوجاعه-بالدوري-الإسباني

نجح فريق سيلتا فيجو أن يدرك التعادل أمام برشلونة بعدما كان متأخر بثلاثية نظيفه لينهي اللقاء في الأخير بالتعادل 1/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني.

دوت الخليج

وكان تقدم لبرشلونة أنسوو فاتي في الدقيقة 5، ثم بوسكيتس بالدقيقة 18، وعزز ديباي بالهدف الثالث في الدقيقة 34، ليعود سيلتا فيجو بريمونتادا ويتعادل عن طريق أسباس الذي أحرز هدفين بالدقيقة 56 والوقت القاتل في اللقاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز نوليتو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ريمونتادا من سيلتا فيجو على برشلونة تزيد من أوجاعه بالدوري الإسباني

لينتهي اللقاء بتعادل مخيب جديد لبرشلونة ويبتعد بكل كبير عن المنافسة هذا الموسم على الدوري الإسباني، ويرتفع رصيد الفريق الكتالوني للنقطة رقم 17 في المركز التاسع، بينما أرتفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة رقم 12 في المركز الثاني عشر.

وجاء تشكيل برشلونة ضد سيلتا فيجو كتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: مينجيزا، إيريك جارسيا، كليمونت لينجليه، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج، نيكو جونزاليس.

الهجوم: ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

وكان أعلن السد عن دفع برشلونة الشرط الجزائي بقيمة 5 ملايين دولار ، من أجل الحصول على مدربهم وجمعت عدة جلسات مسئولي الفريقين حتى أتفقوا على رحيل تشافي من السد لتدريب برشلونة، بعدما ذهب وفد من إسبانيا للاتفاق على ذلك.

وتمسك الفريق القطري بالمدرب حتى أخر اللحظات، ولكنه تمت الموافقة على رحيله بناء على طلبه وبعد دفع الشرط الجزائي الكبير الذي وضعه السد بعقدة قبل التعاقد معه.

ورحل رونالد كومان عن برشلونة خلال الأيام الماضية بسبب الأداء السئ الذي قدمه مع الفريق، وتأخره في جدول ترتيب الدوري الإسباني كل هذا عجل برحيل المدرب الهولندى.