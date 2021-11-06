الآثار: افتتاح طريق الكباش خلال نوفمبر الجاري وسيكون مبهرا للعالم

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إإن أعمال الترميمات تعمل على قدم وساق فى المعابد، والتجهيزات الخاصة بافتتاح طريق الكباش على وشك الانتهاء، حيث أن مدينة الأقصر تستعد بالكامل لهذه الاحتفالية.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز" إلى أن الهدف أن تكون الأقصر أهم مدينة أثرية فى العالم كما كانت من قبل.

وأضاف: "الاحتفال سيكون خلال شهر نوفمبر، وخلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيكون مختلفاً عن موكب المومياوات الملكية، ومثلما أبهرنا العالم بهذا الاحتفال، سيكون افتتاح طريق الكباش مبهر للعالم أيضاً".

وقال: "على مدار السنوات الخمسة الماضية حققنا إنجازات فى شتى المجالات، سواء فى افتتاح متاحف أو اكتشافات أثرية وغيرها، ولدينا العديد من المناسبات بعد الانتهاء من افتتاح طريق الكباش، ومن بينهم قصر محمد على فى شبرا".